Chiede di non scorrazzare in moto, tre minorenni lo aggrediscono

Aggressione a Lucca in piena notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. In zona Ponte tetto un uomo di 42 anni è stato aggredito per aver chiesto a dei ragazzi che transitavano il motorino di non scorrazzare.

Ha subito lesioni per le quali al pronto soccorso ha avuto oltre quaranta giorni di prognosi. Da una approfondita e immediata attività investigativa sulle telecamere della zona, la polizia ha individuato tre ragazzi di 16 anni di Lucca.

Uno di questi sembra essere l’autore materiale dell’aggressione. Sviluppi in corso seguiranno accertamenti.

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