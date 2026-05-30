Trovato con oltre quattrocento monete false, arrestato 22enne

Un 22enne di origini cinesi è stato arrestato a Quarrata per detenzione di monete false. I carabinieri sono entrati in azione in un negozio della zona, dopo la segnalazione di un'impiegata per l'atteggiamento sospetto del 22enne. Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre usava monete da due euro contraffatte in alcune slot machine dell'esercizio.

Da perquisizione personale sono venute fuori ben centottanta monete del medesimo valore, tutte falsificate. In auto aveva altre duecentoventidue monete contraffatte da due euro. Complessivamente, l'operazione ha portato al sequestro di 402 monete contraffatte – per un valore nominale superiore a 800 euro – e del cellulare in uso all'uomo, elementi utili al prosieguo delle indagini. Il 22enne è ora ai domiciliari.

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