È stato inaugurato a Firenze il nuovo ponte intitolato alle sorelline Nencioni

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Almeno un migliaio di persone presente all'inaugurazione che collega Bellariva e l'Anconella

Oggi, sabato 30 maggio, è un giorno storico per Firenze. Dopo 45 anni apre un nuovo ponte, intitolato a Nadia e Caterina Nencioni, le vittime più giovani della strage dei Georgofili.

Di fronte alla sindaca Sara Funaro, all'assessore Andrea Giorgio, al presidente regionale Eugenio Giani e a altre autorità è stato tagliato il nastro dell'opera che - attesa da anni - collegherà le due sponde dell'Arno tra l'Anconella e Bellariva, nella zona a est del centro storico.

L'opera serve anche per la tramvia visto che il Ponte da Verrazzano ormai sarà occupato dai binari del mezzo che porterà a Bagno a Ripoli. Almeno un migliaio di persone è arrivato sul nuovo ponte, baciato dal sole, per assistere all'inaugurazione.

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