Sicurezza sul lavoro, Rovai (PCI): "Osservatorio permanente nell'Empolese Valdelsa"

"Serve un osservatorio permanente per la sicurezza sul lavoro". A chiederlo è Susanna Rovai, che rappresenta la voce del Partito Comunista Italiano nel Consiglio dell'Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e nel Consiglio Comunale di Cerreto Guidi. Di seguito la sua nota a riguardo.

Dall’ottobre 2023 il mio partito si sta adoperando affinché nel nostro Circondario nasca un Osservatorio Permanente per la sicurezza sul Lavoro. Il Partito Comunista Italiano ha come priorità la liberazione delle lavoratrici e dei lavoratori dallo sfruttamento e dall'offesa dei loro diritti, fra i quali quello di poter lavorare in condizioni di sicurezza.

A parole questa sicurezza è importante anche per chi governa l’Unione dei Comuni, Il Partito Democratico, visto che le mozioni presentate dal PCI sono state approvate con il voto unanime di tutte le componenti politiche dell’Unione e tutto era pronto perché l’avvio di questo percorso fosse dal 1° gennaio 2026.

Dal Partito che rappresento l’energia spesa è stata davvero tanta e siamo ben determinati a fare tutto quanto possibile per arginare questo fenomeno, che nel Comune di Empoli vede un aumento di denunce di infortuni sul lavoro del + 8% rispetto al 2023.

I dati riportati sopra sono già stati rilevati da Andrea Panchetti, Presidente della CNA, in un articolo uscito sulla Nazione a gennaio di quest’anno e da Gian Luca Lacoppola, coordinatore CGIL per la nostra zona.

Sono state spese parole con tutti quegli Enti che si occupano della sicurezza nell’ ambiente di lavoro: INAIL, CGIL, UIL, CISL, FLAI CGIL, RSPP, UPA, Confartigianato, CNA, INAIL, FLAI CGIL...

Nonostante un nostro sollecito protocollato l’8 maggio la mancanza di risposte è ancora totale.

Come Partito Comunista Italiano vogliamo rendere pubblici questi inaccettabili ritardi e mancanza di risposte.

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