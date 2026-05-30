Petizione online per recuperare la storica fontanella di piazza della Vittoria

Una raccolta fondi avviata da Alessio Arrighi vuole riportare in auge una storica fontanella dell'acqua in piazza della Vittoria a Empoli. Su change.org è infatti attiva una petizione dove si invita il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi a recuperare quella fontanella sia per motivi biologici, sia economici, sia storici. L'idea di Arrighi è di recuperare la fontanella e di darle anche un valore diverso. Di seguito la sua nota.

Nel 1522 le cronache storiche raccontano di un devastante incendio che distrusse completamente l’albergo “La Cervia”, situato subito fuori dalle mura (attuale Piazza della Vittoria). La proprietà dell’albergo era della Compagnia di S.Andrea, fondata nel 1340. Tra le macerie e le ceneri rimase miracolosamente intatta un’immagine della vergine Maria dipinta ai primi del 400, la quale si trovava proprio sopra il pozzo del giardino dell’albergo. Nel 1621 in seguito al miracolo i confratelli decisero di erigere un santuario per custodire l’effige, da cui La Chiesa della Madonna del Pozzo.

Nel 2024 appuravo l’assenza della storica fontanella dell’Acqua in Piazza della Vittoria di Empoli, situata accanto al Santuario della Madonna del Pozzo, durante un calda giornata di luglio. Come avevo sempre fatto fin da piccolo, fino a quel giorno, mi fermavo volentieri a ristorarmi: acqua fresca e gratuita sempre disponibile. Ora però quella fontanella non c’era più. Ma che fine aveva fatto?

Mi informai tramite alcune conoscenze afferenti al Comune di Empoli e ricevetti la risposta “L’assessore comunica che ... la fontanella segnalata è stata rimossa da circa un anno o poco più (2023), e da almeno cinque anni non era attiva. Con gli uffici però abbiamo in conto di rifare un piano di istallazioni/adeguamenti fontanelle. Non escludo che pure quella possa tornare al proprio posto”.

Contatto Leonardo Masi (Consigliere Comunale Buongiorno Empoli) che interroga l'amministrazione comunale. Il 20 agosto 2024 il Comune di Empoli, tramite il Dirigente del Settore LLPP ing. Roberta Scardigli, risponde che “dopo aver ricevuto molte segnalazioni in merito al degrado e al malfunzionamento della fontanella a causa di numerosi atti vandalici e di utilizzo quale luogo per nascondere o lasciare siringhe, in accordo con l’allora Amministrazione comunale fu deciso di toglierla. Già da giugno 2019 la fontanella risultava in parte vandalizzata con l’assenza del coperchio e la rottura del rubinetto che la rendeva non più funzionante”. L’assessore Simone Falorni conclude con “questa Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di una nuova collocazione della fontanella all’interno della Piazza”.

Passano anni ma di nuove fontanelle in Piazza della Vittoria non se ne vedono. Scrivo ad Acque per chiedere una nuova istallazione e scrivo di nuovo a Leonardo Masi che a gennaio 2026 interroga ancora il Comune chiedendo una nuova istallazione facendo riferimento alle promesse fatte. Acque nel frattempo risponde che i fontanelli pubblici sono di gestione esclusiva del Comune di Empoli, non loro. E infatti loro non erano a conoscenza del motivo della rimozione di quella fontanella.

Pochi giorni fa in consiglio comunale il PD e la destra bocciano la reinstallazione della fontanella che “crea disagio, attrarrebbe persone poco raccomandate" Vi rendete conto? L'acqua attrarrebbe persone non raccomandate. E dunque si toglie la fontanella. Investire in una riqualificazione? Troppo semplice. Con un colpo di spugna l’attuale Amministrazione Comunale e la destra eliminano storia e diritti biologici primari (avere a disposizione acqua da bere), economici (bere gratis!) in un punto strategico per la città.

Ho creato una raccolta firme su Change.org dove invito il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi a recuperare quella fontanella sia per motivi biologici (bere tutti!), sia economici (bere gratis!), sia storici! Non è togliendo un bene comune vitale che si risolve il decoro, ma investendoci e riqualificando ulteriormente il bene e aumentando i controlli delle forze dell’ordine o installando telecamere. Rendiamo dunque la fontanella ancora più bella, diamogli un significato ancora più importante di quello che aveva. Intitoliamolo alla pace, alla condivisione dei beni comuni! Questo va fatto!