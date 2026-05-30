Sorpresa a rubare in centro a Firenze, 39enne in manette

Cronaca Firenze
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Una 39enne di origini bulgare è stata arrestata dai carabinieri in centro a Firenze dopo un furto in un negozio di piazza della Repubblica. La donna stava portando via il portafogli dalla borsa di una 74enne che stava facendo shopping.

I militari hanno notato la malvivente mettere le mani nella borsa della vittima, hanno notato che sfilava qualcosa e lo prendeva con sé. Il portafogli era stato nascosto sotto alcuni capi d'abbigliamento prelevati nel negozio.

La donna ha provato a uscire ma è stata fermata dai carabinieri. Il tutto è stato riconsegnato alla vittima. Per la 39enne l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e ha applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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