Dramma in Valdinievole: muore una bambina nata da due giorni

Cronaca Larciano
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La piccola era nata a Empoli. Il decesso è avvenuto al Meyer

Una drammatica notizia ha colpito Larciano. Una bambina nata da appena due giorni è deceduta a seguito delle complicazioni dovute alla febbre alta avuta dalla bimba e dalla madre dopo il parto.

La piccola, scrive Il Tirreno, era nata a Empoli al San Giuseppe tra il 26 e il 27 maggio, era nata prematura di un mese ma stava bene. Subito dimessa dalla maternità, è tornata a casa e - come la mamma - ha avuto febbre alta.

La bambina è stata portata al Meyer ma la situazione è precipitata e la neonata ha perso la vita dopo soli due giorni, lasciando la comunità di Larciano nel lutto.

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