Ex concorrente del Grande Fratello condannata per aver sfregiato il compagno

Yulia Bruschi, 28enne di origini cubane ma residente a Altopascio (Lucca), è stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione. La giovane, che in passato è stata in alcuni programmi televisivi, era accusata di aver sfregiato l'ex compagno, un ristoratore di Lucca 43enne, dopo avergli lanciato in pieno volto un bicchiere.

Bruschi ha partecipato a 'Grande Fratello', 'Temptation Island' e 'Love Island'. La sera prima della partenza per il GF era a festeggiare il compleanno a Lucca quando, dopo un alterco, avrebbe tirato un bicchiere in faccia al 43enne. L'uomo è stato medicato in ospedale e ha avuto dei punti di sutura e uno sfregio permanente.

Mentre la giovane era al GF, nonostante si parlasse di rappacificazione, l'uomo presentò una denuncia in procura. Per la giovane di Altopascio arrivò il rinvio a giudizio e ora la condanna. Stando a Il Tirreno è stata disposta anche una provvisionale immediatamente esecutiva di ottomila euro.