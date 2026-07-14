La Fondazione Fresco Parkinson Institute ricorda Paolo Fresco. A Fiesole l’ultimo saluto

La Fondazione Fresco Parkinson Institute annuncia con profondo dolore la scomparsa del suo fondatore e presidente emerito, l'avvocato Paolo Fresco (vedi qui).

Negli ultimi anni della sua vita, in onore della moglie Marlène, Paolo Fresco decise di dedicare la propria esperienza, le proprie energie e le proprie risorse al servizio di una nuova missione: migliorare concretamente la qualità della vita delle persone affette dalla malattia di Parkinson e delle loro famiglie

Da questa visione nacque nel 2015 il Fresco Parkinson Institute, fondazione non profit con l’obbiettivo di promuovere l’eccellenza nella cura del Parkinson. La sua visione ha contribuito a promuovere nuovi modelli di cura centrati sulla persona e a sostenere la crescita di una rete internazionale di professionisti e ricercatori accomunati dall'obiettivo di offrire ai pazienti una vita migliore.

Con la sua scomparsa viene a mancare una delle personalità più autorevoli del management italiano a livello internazionale e il visionario che ha dato vita a un progetto destinato a lasciare un segno duraturo nella cura della malattia di Parkinson.

“Lo zio Paolo, ci ha lasciato per raggiungere la sua amata Marlène. Oggi salutiamo una persona visionaria ed appassionata che ha dedicato la sua vita a grandi ideali. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, il nostro dolore si trasforma in azione e continueremo con immenso orgoglio ad impegnarci a portare avanti i suoi sogni e progetti attraverso la sua Fondazione“, dichiara Roberto Fioroni, nipote e presidente della Fondazione Paolo e Marlene Fresco e del Fresco Parkinson Institute.

L'ultimo saluto all'avvocato si terrà mercoledì 15 luglio, alle ore 10.30, presso la Cattedrale di San Romolo, in piazza della Cattedrale 1, Fiesole, dove saranno celebrate le esequie.

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