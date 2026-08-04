Terremoto a Pisa, oltre 8 scosse dopo il sisma della mattina. La più forte magnitudo 3.2

Cronaca Pisa
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Sciame sismico nel Pisano dopo la forte scossa della mattina. La più intensa delle repliche ha raggiunto magnitudo 3.2

La terra continua a tremare nel Pisano dopo il terremoto di magnitudo 4.3 registrato questa mattina alle 10.14, con epicentro nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a una profondità di 8 chilometri (leggi qui).

Dopo il sisma principale, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato oltre otto scosse di assestamento, confermando uno sciame sismico nell'area dell'epicentro.

La prima replica significativa è stata registrata alle 12.47, con una magnitudo ML 2.3 e ipocentro a 10 chilometri di profondità, a circa 4 chilometri a sud-ovest di Pisa. Pochi minuti dopo, alle 13.04, è stata rilevata la scossa più intensa della sequenza successiva al terremoto principale: magnitudo ML 3.2, con epicentro tra San Piero a Grado e La Vettola e una profondità di 11 chilometri.

Le altre scosse registrate nel corso della mattinata hanno avuto magnitudo comprese tra 0,9 e 1,7. L'ultima rilevata dall'INGV è delle 13.18, con una magnitudo di 1,2.

Sono in corso le verifiche sugli edifici pubblici e sulle infrastrutture. Nonostante il forte spavento e le numerose chiamate ai vigili del fuoco, non risultano danni significativi a persone o edifici.

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