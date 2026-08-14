Aveva due chili di hashish in auto e 3500 euro in contane: un 52enne arrestato a Sansepolcro

Un 52enne della provincia di Roma è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'auto dell’uomo, fermato durante un posto di controllo, i militari hanno trovato circa due chili di hashish e 3.500 euro in contanti. L'uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Arezzo.

I militari, durante dei controlli sulle principali arterie della Valtiberina, hanno intimato l'alt all’autovettura condotta dal 52enne. Durante le operazioni di identificazione, l'uomo avrebbe mostrato particolare nervosismo, circostanza che ha portato i Carabinieri a procedere prima a una perquisizione personale e successivamente a un controllo approfondito del veicolo. Nel corso della perquisizione, all'interno del cruscotto dell'auto sono stati rinvenuti lo stupefacente e il denaro in contante. Al termine del controllo, droga e denaro sono stati sequestrati.

Indaga la Procura di Arezzo per accertare la provenienza dello stupefacente e la sua destinazione.