Ferragosto, controlli rafforzati a Livorno: due arresti in due giorni

Cronaca Livorno
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In manette un 40enne condannato per reati contro la persona e un 45enne condannato per una rapina aggravata commessa a Roma nel 2012: dovranno scontare rispettivamente 2 anni di reclusione e 3 anni e 10 mesi

Nell'ambito dei controlli intensificati dei Carabinieri sul territorio di Livorno per l'avvicinarsi di Ferragosto, negli ultimi due giorni i militari della Stazione Livorno Centro hanno arrestato due persone, entrambe originarie del Nord Africa e residenti in Italia, nei cui confronti erano stati emessi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Il primo è un uomo di 40 anni, condannato dal Tribunale di Massa per reati contro la persona, tra cui maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento alla vittima, commessi tra il 2022 e il 2023. Nei suoi confronti era stato disposto il ripristino della carcerazione dopo la revoca della sospensione della pena. Il secondo arrestato, 45 anni, era invece destinatario di un provvedimento definitivo di condanna emesso dall’Autorità giudiziaria di Roma per una rapina aggravata, commessa a Roma nel dicembre 2012. Dovrà scontare una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione.

I due sono stati rintracciati dai Carabinieri della Stazione Livorno Centro sul territorio cittadino. Dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati alla Casa circondariale di Livorno, dove dovranno scontare le rispettive pene: 2 anni di reclusione e 400 euro di multa per il 40enne e 3 anni e 10 mesi per il 45enne.

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