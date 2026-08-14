Guardia di Finanza, cambio al vertice a Poggibonsi: Albino Tito nuovo comandante della Tenenza

Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Poggibonsi. Il Tenente Albino Tito ha assunto il comando del Reparto, subentrando al Capitano Michele De Nicola, destinato dopo quattro anni alla Compagnia di Giulianova, in provincia di Teramo.

Nato a Vico Equense (Napoli) nel 1988, il Tenente Tito è entrato nel Corpo nel 2010, dopo aver superato il concorso per la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Al termine del percorso di formazione, è stato assegnato alla Compagnia di Melegnano, nel Milanese, dove ha prestato servizio nella Sezione Operativa.

Nel 2022 ha frequentato il corso annuale per Ufficiali del comparto speciale presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Nominato Sottotenente, è stato quindi destinato al G.I.C.O. del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, dove ha ricoperto l’incarico di comandante della Sezione antidroga.

Il nuovo comandante ha conseguito una laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa e una laurea specialistica in Scienze economiche.

Il passaggio di consegne si è svolto nel salone d’onore della caserma “Finanziere Giovanni Denaro”, alla presenza del Comandante provinciale, Col. t.ST Pietro Sorbello, che ha ringraziato il Capitano De Nicola per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato durante i quattro anni trascorsi a Poggibonsi.

Nel corso del suo incarico, De Nicola ha ottenuto importanti risultati sul fronte operativo e ha promosso numerose iniziative di solidarietà rivolte ai giovani della Val d’Elsa, oltre ad attività dedicate alla valorizzazione della memoria storica del territorio. Tra queste, la cerimonia di intitolazione dei giardini pubblici e l’inaugurazione del monumento dedicato al Sottobrigadiere della Guardia di Finanza Renato Mecacci, nato a Poggibonsi nel 1888 e insignito della Medaglia d’argento al valor militare.

Al nuovo comandante della Tenenza, il Colonnello Sorbello ha rivolto gli auguri di buon lavoro, auspicando che possa affrontare il nuovo incarico con dedizione ed entusiasmo, al servizio dei cittadini e degli imprenditori onesti e a tutela della legalità economico-finanziaria, elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio.

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