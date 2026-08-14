Molesta due giovani donne sul sentiero per Cala del Leone: 30enne ai domiciliari

Due episodi a distanza di un mese: il trentenne è stato individuato e sottoposto a misura cautelare per violenza sessuale
Un trentenne è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale dopo essere stato individuato dalla Squadra mobile di Livorno come presunto responsabile di due episodi di molestia ai danni di giovani donne.
Il primo episodio risale al 26 giugno, lungo il sentiero boschivo che conduce a Cala del Leone. Secondo quanto riferito dalla Questura, "L'indagato, oltre a provare un approccio fisico" con la giovane, "avrebbe pronunciato al suo indirizzo frasi scabrose", alla presenza di un’amica della ragazza.
Un episodio analogo sarebbe avvenuto il 27 luglio, nella stessa zona, ai danni di una giovane straniera. Le indagini hanno consentito alla Polizia di identificare il trentenne come presunto responsabile dei due episodi.
Il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari ravvisando un "concreto pericolo di reiterazione" del reato. L’ordinanza è stata eseguita dalla Polizia nei giorni scorsi.
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