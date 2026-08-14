Via del Terrafino, il M5S: "Le manutenzioni siano l’occasione per risolvere le criticità"

Il Movimento 5 Stelle di Empoli ha presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta sulle condizioni di Via del Terrafino e su alcune criticità che interessano la frazione di Corniola, raccogliendo anche segnalazioni provenienti dai cittadini. L’obiettivo è "richiamare l’attenzione non solo sui singoli problemi, ma anche sulle modalità con cui vengono programmati ed eseguiti gli interventi di manutenzione sul territorio".

Sappiamo che in questi giorni a Corniola è particolarmente sentito anche il problema delle ripetute interruzioni della corrente elettrica, una criticità già manifestatasi in passato e che recentemente sembra essersi accentuata, creando comprensibili disagi e preoccupazioni tra i residenti. Stiamo raccogliendo informazioni per approfondire anche questa situazione e valuteremo le iniziative opportune.

Per quanto riguarda Via del Terrafino, i recenti lavori di sfalcio, pulizia delle caditoie e miglioramento del deflusso delle acque sono certamente utili. Riteniamo però che potessero essere l’occasione per un intervento più completo, comprendendo anche la pulizia e risagomatura dei fossati laterali e la verifica delle tubazioni interrate, considerati i problemi di tracimazione che si verificano durante le piogge più intense.

Abbiamo inoltre chiesto accertamenti sul pozzetto in prossimità della vecchia scuola, dove permane acqua di origine non chiara.

Resta poi irrisolta la situazione delle due aree asfaltate prospicienti il rilevato della S.R. 429, residuo del vecchio cantiere e da tempo luogo di frequenti abbandoni di rifiuti, un problema segnalato anche dai cittadini di Corniola.

La nostra proposta è semplice: rimuovere l’asfalto ormai inutile, ripristinare lo stato naturale dei luoghi, piantare alberature e delimitare le aree con una recinzione adeguata, rendendo molto più difficile il ripetersi degli abbandoni.

Si tratta di interventi che non richiedono grandi opere né investimenti particolarmente onerosi e che possono essere programmati nell’ambito delle normali attività di manutenzione. Proprio per questo, dopo tanto tempo, è difficile comprendere perché non siano stati ancora realizzati.

È questo il ruolo che intendiamo svolgere come M5S: osservare il territorio, ascoltare le segnalazioni dei cittadini, rilevare le criticità e avanzare proposte concrete, nella convinzione che anche dall’opposizione si possa contribuire a migliorare l’azione dell’Amministrazione e dare risposte alla comunità.

Attendiamo ora le risposte della Giunta e, soprattutto, tempi concreti per gli interventi ancora necessari in Via del Terrafino.

Fonte: M5S Empoli