Chiusura al pubblico del Punto per i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione

Front Office Pistoia
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Per le giornate del 18 e 25 agosto, il Punto informativo e di ascolto per i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione situato alla Casa di Comunità di Pistoia (all’ex ospedale Ceppo) sarà chiuso al pubblico. Lo sportello, attivo ogni martedì dalle 16.00 alle 17.30, al piano terra del presidio in piazza Papa Giovanni XXIII, riprenderà la consueta attività il 1° settembre.

Il Punto informativo ha l’obiettivo di intercettare precocemente i disturbi dell’alimentazione, fornire ascolto e un orientamento sull’organizzazione dei servizi e dei percorsi di cura e sulle modalità di accesso. L’accesso al servizio è diretto, gratuito, senza prenotazione e non richiede prescrizione medica.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

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