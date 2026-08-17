Controlli dei Carabinieri nel Pisano, 26 denunce in quindici giorni

Controlli rafforzati nel Pisano, 26 persone denunciate a piede libero nei primi quindici giorni di agosto. I Carabinieri hanno intensificato i servizi tra litorale, Valdera, Volterrano e centri urbani, con particolare attenzione alla movida e alla sicurezza stradale. Tra i risultati, 14 denunce per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico arrivato a oltre 3,2 grammi per litro, e numerosi sequestri di droga, armi improprie e strumenti potenzialmente utilizzabili per commettere furti.

L’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa è stata concentrata soprattutto sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio, sul contrasto alla criminalità diffusa e sui controlli alla circolazione stradale nelle aree maggiormente frequentate durante il periodo estivo.

Sul fronte della sicurezza stradale, 14 automobilisti e motociclisti sono stati sorpresi alla guida con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge. In alcuni casi i valori sono risultati particolarmente elevati, fino a superare i 3,2 grammi per litro. Per i conducenti sono scattati il deferimento all'Autorità giudiziaria e il ritiro della patente; nei casi più gravi è stato disposto anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Un conducente, inoltre, è stato segnalato per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver rivolto frasi ingiuriose ai militari.

A Pisa e Vecchiano, due persone che presentavano sintomi riconducibili all'assunzione di stupefacenti hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti. Per entrambe è scattata la denuncia e il ritiro della patente. In uno dei due casi è stata inoltre sequestrata una modica quantità di marijuana destinata all’uso personale.

Particolare rilievo anche al controllo effettuato a Santa Croce sull'Arno, dove un uomo è stato fermato alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente, con una precedente reiterazione nel biennio. Nel veicolo i militari hanno trovato 22 chili di grondaie in rame di provenienza sospetta. Il conducente è stato denunciato anche per ricettazione, mentre l’automobile è stata sequestrata ai fini della confisca.

Nella zona tra Calcinaia e Bientina, durante un servizio svolto nelle prime ore del 15 agosto, una perquisizione personale, dell'automobile e dell'abitazione di un automobilista ha portato al sequestro di hashish, cocaina e cinque pastiglie di ecstasy, oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 265 euro in contanti. I militari hanno trovato anche un bastone telescopico e una pistola scacciacani priva del tappo rosso, insieme a 25 cartucce a salve. Conducente e passeggero sono stati denunciati.

Sempre nella stessa area, due persone sono state controllate all'interno di un parcheggio di un supermercato mentre si trovavano a bordo di un veicolo. Nell'auto sono stati trovati una mazza di legno lunga 79 centimetri, un piede di porco, un passamontagna, una torcia e un bilancino. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Non sono mancati episodi più singolari. A Calcinaia, dopo la segnalazione di una residente, i Carabinieri hanno individuato e denunciato un giovane che si era appartato sulla pubblica via mostrando i genitali. In un altro intervento, un uomo è stato sorpreso all'interno del giardino di una proprietà privata mentre tagliava grappoli d'uva dalle piante con un paio di forbici da giardinaggio. Anche l'attrezzo è stato sequestrato e l'uomo denunciato.

Nel corso del servizio a Calcinaia sono state complessivamente controllate 49 persone e 24 veicoli, con sei sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Controlli rafforzati anche a Volterra nelle giornate del 15 e 16 agosto, in concomitanza con gli eventi e il maggiore afflusso turistico legato alla movida di Ferragosto. Qui i Carabinieri hanno denunciato un automobilista accusato di aver danneggiato volontariamente la carrozzeria di un'auto con targa tedesca nel tentativo di mettere in scena la cosiddetta 'truffa dello specchietto' ai danni dei turisti a bordo. Complessivamente sono state identificate 92 persone e controllati 75 veicoli. Undici le contravvenzioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 4mila euro.

Nella notte del 16 agosto, infine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, insieme alle Stazioni di Marina di Pisa, Migliarino Pisano, San Piero a Grado, Tirrenia e San Giuliano Terme e con il supporto del Nucleo Cinofili di San Rossore, hanno effettuato un ulteriore servizio straordinario sul litorale.

Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stati fermati rispettivamente in viale del Tirreno e via Pisorno con tassi alcolemici di 1,01 e 1,34 grammi per litro. Per entrambi è scattato il ritiro della patente e i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.

In piazza Belvedere un uomo è stato invece denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello lungo complessivamente 15 centimetri. Altre due persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti: sequestrati 0,5 grammi di hashish e 0,4 grammi di cocaina. Nel corso del servizio sono state identificate 105 persone e controllati 40 veicoli.

I Carabinieri sottolineano che i controlli proseguiranno con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, soprattutto nelle zone interessate dalla movida e dal maggiore afflusso turistico.

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