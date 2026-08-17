Finisce con l'auto nel canale, salvata nel Grossetano

I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti questo pomeriggio sulla strada provinciale del Poggiale, che collega Principina Terra alla via Castiglionese. Un’auto con a bordo una giovane è uscita di strada per cause in corso di accertamento. Presente sul posto la municipale.

La vettura è terminata all’interno di un canale di scolo e irrigazione. La squadra dei pompieri, utilizzando gli idrocostumi in dotazione alla prima partenza, ha effettuato un sopralluogo nel canale per verificare l’eventuale presenza di altre persone a bordo del veicolo e ha provveduto al recupero degli effetti personali della giovane conducente. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.