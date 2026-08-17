Il Cardinale Bagnasco sul Monte Gazzaro per la tradizionale Messa di fine estate

Quest’anno si ripete la tradizionale Celebrazione Eucaristica sul Monte Gazzaro, che ormai da decenni rappresenta un bel momento di comunità di fine estate. L’ Unità Pastorale BarCaMoCiGa, con il parroco Can. Don Stefano Ulivi, stanno organizzando con le autorità locali la grande festa che avrà luogo la mattina del 30 agosto 2026, con la Santa Messa alle ore 10.30.

Con grande gioia la Parrocchia ha dato notizia che quest’anno a rendere ancora più solenne e storica, la celebrazione, sarà in visita nel Mugello sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco Arcivescovo Emerito di Genova, già ordinario militare per l’Italia, già Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, già Presidente della Conferenza dei Vescovi d’Europa. Il porporato con grande gioia, tra i suoi molteplici impegni del suo Ministero, ha accettato l’invito e si recherà in Mugello per incontrare i fedeli sul Monte Gazzaro ricordando nella Celebrazione Eucaristica ai piedi della grande Croce in ferro, che dal Monte Gazzaro domina la vallata sud e a nord del Mugello, le vittime di tutte le guerre, pregando tutti insieme per una duratura, pace nel mondo intero, fratellanza tra i popoli e prosperità per tutti.

Sarà possibile accedere al Monte Gazzaro partendo dalla località Monte di Fo’, salendo a piedi con partenza prevista alle 8.00. Per le persone che hanno difficoltà a salire a piedi e hanno piacere di partecipare alla celebrazione sarà possibile usufruire delle navette messe a disposizione dalla Protezione Civile dell’Unione Mugello e della città metropolitana di Firenze, i cui volontari delle varie associazioni provvederanno ad accoglierli ed accompagnarli in sicurezza sul monte.

Fin da adesso si ringrazia tutti coloro che con il loro impegno si stanno adoperando, insieme alle autorità locali e alle forze dell’ordine e allo stabilimento dell’Acqua Panna con le maestranze che hanno provveduto a rendere agibile e mettere in sicurezza la strada di accesso al crinale e il luogo della cerimonia, ad organizzare questa storica giornata con la presenza storica del Cardinale Angelo Bagnasco. Qualora le condizioni meteo non permettessero di raggiungere la vetta, la Santa Messa sarà celebrata sempre da sua Eminenza, nella Chiesa di Santa Lucia allo Stale.

Fonte: Ufficio Stampa

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