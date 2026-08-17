Incontri con Agnese Pini e Giuseppe Cruciani a Viareggio

Prosegue il calendario de “L'Estate del Principe”, la rassegna culturale che nelle prossime giornate propone due appuntamenti dedicati all'attualità, al mondo dell'informazione e alle trasformazioni che stanno interessando il giornalismo e l'editoria italiana.

Mercoledì 19 agosto alle 21 sarà Giuseppe Cruciani il protagonista della serata. Il conduttore de “La Zanzara” affronterà, con il suo stile diretto e senza filtri, alcuni dei temi più discussi dell'attualità, soffermandosi in particolare sulla libertà d'espressione e sul ruolo dell'informazione nella società contemporanea.

Una serata che offrirà l'occasione per confrontarsi sui temi del dibattito pubblico e sul rapporto tra informazione, opinione e libertà di espressione, attraverso il punto di vista di uno dei conduttori più riconoscibili del panorama radiofonico e televisivo italiano.

Giovedì 20 agosto, sempre alle 21, sarà invece Agnese Pini l'ospite della rassegna.

Direttrice di QN, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!, Pini dialogherà sul futuro dell'informazione e sulle trasformazioni che stanno coinvolgendo il giornalismo e l'editoria italiana.

Al centro dell'incontro ci saranno i cambiamenti nelle modalità di produzione e diffusione delle notizie, l'evoluzione del rapporto tra giornali e lettori e le nuove sfide che il settore dell'informazione si trova ad affrontare in un panorama mediatico in continua trasformazione.

I due appuntamenti, in programma in due serate consecutive, propongono così due prospettive differenti ma complementari sul mondo dell'informazione: da una parte il confronto sui temi dell'attualità e della libertà d'espressione con Giuseppe Cruciani, dall'altra una riflessione sul futuro del giornalismo e dell'editoria con Agnese Pini.

“L'Estate del Principe” conferma così la propria vocazione a portare al pubblico protagonisti di primo piano della cultura, dell'informazione e del mondo dello spettacolo, creando occasioni di incontro e confronto su alcuni dei temi più attuali del nostro tempo.

Fonte: Ufficio Stampa

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