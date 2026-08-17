Vicopisano, 33enne travolto e ucciso da un'auto: rintracciato e denunciato il pirata della strada

Si chiamava Paolo Pandolfi l'uomo di 33 anni morto nella notte a Vicopisano, nel Pisano, dopo essere stato travolto da un'auto. Il conducente del veicolo, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe fermato a prestare soccorso e avrebbe proseguito la marcia. I carabinieri sono riusciti a risalire al veicolo e al conducente anche grazie ad alcuni frammenti di carrozzeria rinvenuti sul posto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli investigatori.

L'allarme è scattato poco dopo le 3 di notte. Il 33enne, italiano e residente a Vicopisano, è stato trovato a terra con numerose ferite e traumi. Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo, ma ogni intervento è risultato vano.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava a piedi quando sarebbe stato investito. Il punto dell'incidente non risulta coperto da sistemi di videosorveglianza pubblica. Nelle vicinanze è presente una farmacia dotata di telecamere private: i carabinieri stanno verificando se le immagini possano aver registrato l'impatto o le fasi immediatamente precedenti e successive.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana di Vicopisano hanno però consentito ai carabinieri, insieme agli altri elementi raccolti, di individuare l'auto coinvolta e risalire al conducente.

Restano da chiarire i motivi per cui il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Le indagini sono tuttora in corso.

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