Castelfalfi, nuova vita per il villaggio Starnino

Attualità Montaione
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Il villaggio Starnino, nel territorio di Castelfalfi (Montaione), si prepara a una grande riqualificazione. Il progetto prevede la realizzazione di una piscina condominiale, una nuova piazza e diversi punti panoramici, insieme a nuovi parcheggi e spazi verdi.

L’obiettivo è rendere il borgo più bello, vivibile e accessibile, recuperando gli edifici esistenti e valorizzando il paesaggio circostante. Sono previste anche nuove passeggiate e percorsi pedonali per collegare le varie zone del villaggio.

Il via libera al progetto di paesaggio non significa tuttavia rilascio in automatico del permesso a costruire, servirà tempo. In autunno a Montaione sarà convocata un’assemblea pubblica per mostrare i progetti.

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