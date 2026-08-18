A una scuola nelle Filippine i soldi della comunione: la storia da Montespertoli

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Caterina Salvini donò i soldi a una scuola in difficoltà. Anni dopo la storia riemerge grazie a un post su Facebook

Un viaggio dall’altra parte del mondo ha fatto venire alla luce gesto concreto di solidarietà. È la storia di Caterina Salvini, giovane di Montespertoli, che è balzata agli onori delle cronache per una donazione in una scuola delle Filippine. A scoprirlo è stata una turista fiorentina durante una vacanza nelle Filippine, il post su Facebook è diventato virale ed è venuto a galla il bel gesto della montespertolese.

Salvini, 20 anni, studentessa di Biotecnologie all’Università di Firenze, quando ha fatto la comunione ha deciso di donare i soldi a una scuola di Siquijor; la madre è originaria delle Filippine. La struttura aveva bisogno di materiali e attrezzature per poter garantire agli alunni condizioni migliori per studiare.

"Non ho chiesto regali, ma denaro per comprare materiale e attrezzature" ha raccontato Salvini a La Nazione, spiegando la scelta di utilizzare per questo scopo una somma che aveva ricevuto ormai diversi anni fa.

La donazione ha permesso alla scuola filippina di acquistare materiale didattico e altre attrezzature necessarie. Un contributo che, pur partendo da una piccola comunità toscana, è arrivato a migliaia di chilometri di distanza, trasformandosi in un aiuto concreto per gli studenti, ed è passato attraverso la 'fama' dei social.

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