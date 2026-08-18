Con ciclomotore rubato e cocaina sottosella: 28enne denunciato dopo l’inseguimento

Un ciclomotore risultato rubato, quattro involucri di cocaina e un conducente senza patente: è quanto emerso da un controllo della Polizia Locale dell’Unione Valdera effettuato nel pomeriggio del 13 agosto a Pontedera. Al termine degli accertamenti, un 28enne residente a Livorno è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa.

L’intervento è iniziato intorno alle 16.45 nella zona del Villaggio Piaggio, dove gli agenti impegnati nel controllo del territorio hanno notato un Piaggio con due persone a bordo lungo via Tosco Romagnola. Il comportamento degli occupanti ha insospettito gli operatori, che hanno effettuato una verifica attraverso la centrale operativa. Il mezzo risultava intestato a un residente di Pontedera, privo di assicurazione e con la revisione scaduta dall’ottobre 2016.

Quando gli agenti hanno intimato l’alt, il conducente non si è fermato e ha tentato la fuga attraversando diverse strade del centro. L’inseguimento è proseguito dalla rotatoria Findomestic fino a via Manrico Fiorentini, dove il 28enne è stato raggiunto e bloccato.

Gli accertamenti, effettuati anche attraverso i rilievi fotodattiloscopici, hanno permesso di identificarlo. L’uomo ha dichiarato di non aver mai conseguito la patente di guida, circostanza successivamente confermata dagli operatori. Il passeggero, un 25enne, è invece risultato in regola con i documenti ed era in possesso di una patente di guida italiana.

Durante la perquisizione del ciclomotore, nel vano sottosella è stato trovato un accendino contenente quattro involucri con una sostanza bianca. Il narcotest ha dato esito positivo alla cocaina. Ulteriori verifiche hanno inoltre accertato che il mezzo era stato denunciato come rubato nel mese di luglio dal legittimo proprietario.

Il ciclomotore è stato quindi sequestrato e affidato a una depositeria autorizzata, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Il 28enne è stato infine denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per ricettazione, guida senza patente, possesso di sostanza stupefacente e mancata ottemperanza all’alt imposto dagli agenti.