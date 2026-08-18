Elsa, il TAR sospende il divieto per rafting e navigazione

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha sospeso l’ordinanza numero 144, adottata dal Comune di Colle di Val d’Elsa il 10 agosto scorso, limitatamente alla parte che vieta le attività di rafting e navigazione nel tratto del fiume Elsa compreso tra il Ponte di San Marziale e il Ponte di Spugna.

Resta invece pienamente in vigore il divieto di balneazione previsto dalla stessa ordinanza. La sospensione relativa alle attività di rafting e navigazione è stata disposta in attesa dell’udienza collegiale, fissata per il prossimo 22 settembre.

“Prendiamo atto e rispettiamo la decisione del TAR – afferma il sindaco di Colle di Val d’Elsa, Piero Pii – e attendiamo l’udienza collegiale del 22 settembre. Il Comune continuerà, nell’ambito delle proprie competenze e prerogative, a fare tutto quanto è possibile per salvaguardare il fiume Elsa e il suo delicato ecosistema, nell’interesse dell’intera comunità. Il nostro obiettivo – conclude Pii – resta quello di favorire una fruizione consapevole e rispettosa del Parco, capace di tutelare gli equilibri naturali e preservare questo patrimonio per le generazioni future”.