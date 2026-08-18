Festa Rossa, grande partecipazione ai concerti e ai dibattiti

La Festa Rossa, il festival ad ingresso gratuito organizzato dall'associazione La Rossa, si conferma uno degli appuntamenti piu attesi e partecipati dell'estate.

Sick Tamburo, Dub Fx, Claver Gold, Birthh, Ico e I Casi Umani, Nobraino, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Santa Marea, sono solo alcuni dei concerti che hanno fatto cantare e ballare le tante persone presenti allo spazio Pertini di Perignano in questi 6 giorni di Festival, insieme ai vari dj set che si sono susseguiti.

Tematiche importanti sono state approfondite nei dibattiti tardo-pomeridiani grazie alla competenza e alla semplicità di linguaggio dei relatori e delle relatrici, come la sostenibilità dell'Intelligenza Artificiale con i suoi lati poco conosciuti; la manipolazione dell'informazione in questi tempi di guerra permanente; la crisi climatica e la transizione ecologica; la nuova strategia colonialista americana con un particolare approfondimemto sul sudamerica; le nuove forme repressive e la fine di un ordine nazionale e mondiale basato sui diritti.

Ristorante a km "0", pizzeria, focacceria, bar, birreria, stand di associazioni, libreria, mercatino dell'artigianato, spazio bambini, esibizioni artistiche dal vivo, interventi dal palco, hanno completato questa festa, eco-sostenibile, totalmente autofinanziata e a base volontaria, che da 14 anni rappresenta un'occasione di informazione, ritrovo, confronto, divertimento, solidarietà. Una fucina di progetti e collaborazioni, un megafono per chi necessità di sostegno nelle rivendicazioni e nelle battaglie per lavoro, giustizia sociale, per il diritto a una vita dignitosa, senza conflitti, e nel rispetto della sostenibilità ambientale.

L'associazione La Rossa ringrazia chi ha collaborato, chi è intervenuto, chi ha partecipato, chi ha permesso la realizzazione della Festa e in particolare tutte le volontarie e i volontari, da quelli storici alle nuove giovanissime leve e invita a seguirla nelle prossime iniziative sul suo sito e suoi social Festa Rossa Lari

Fonte: Associazione La Rossa