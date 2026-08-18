Festa Rossa, grande partecipazione ai concerti e ai dibattiti

Sei giorni di musica, confronto e socialità allo Spazio Pertini di Perignano per il festival gratuito organizzato dall’associazione La Rossa
La Festa Rossa, il festival ad ingresso gratuito organizzato dall'associazione La Rossa, si conferma uno degli appuntamenti piu attesi e partecipati dell'estate.
Sick Tamburo, Dub Fx, Claver Gold, Birthh, Ico e I Casi Umani, Nobraino, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Santa Marea, sono solo alcuni dei concerti che hanno fatto cantare e ballare le tante persone presenti allo spazio Pertini di Perignano in questi 6 giorni di Festival, insieme ai vari dj set che si sono susseguiti.
Tematiche importanti sono state approfondite nei dibattiti tardo-pomeridiani grazie alla competenza e alla semplicità di linguaggio dei relatori e delle relatrici, come la sostenibilità dell'Intelligenza Artificiale con i suoi lati poco conosciuti; la manipolazione dell'informazione in questi tempi di guerra permanente; la crisi climatica e la transizione ecologica; la nuova strategia colonialista americana con un particolare approfondimemto sul sudamerica; le nuove forme repressive e la fine di un ordine nazionale e mondiale basato sui diritti.
Ristorante a km "0", pizzeria, focacceria, bar, birreria, stand di associazioni, libreria, mercatino dell'artigianato, spazio bambini, esibizioni artistiche dal vivo, interventi dal palco, hanno completato questa festa, eco-sostenibile, totalmente autofinanziata e a base volontaria, che da 14 anni rappresenta un'occasione di informazione, ritrovo, confronto, divertimento, solidarietà. Una fucina di progetti e collaborazioni, un megafono per chi necessità di sostegno nelle rivendicazioni e nelle battaglie per lavoro, giustizia sociale, per il diritto a una vita dignitosa, senza conflitti, e nel rispetto della sostenibilità ambientale.
L'associazione La Rossa ringrazia chi ha collaborato, chi è intervenuto, chi ha partecipato, chi ha permesso la realizzazione della Festa e in particolare tutte le volontarie e i volontari, da quelli storici alle nuove giovanissime leve e invita a seguirla nelle prossime iniziative sul suo sito e suoi social Festa Rossa Lari
Fonte: Associazione La Rossa
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