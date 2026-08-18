Imprevisti disagi nell'erogazione idrica nel comune di Capannoli

Acque comunica che a causa di un guasto e del conseguente svuotamento del deposito idrico a servizio del comune di Capannoli, oggi martedì 18 agosto, si stanno verificando fenomeni di basse pressioni e temporanee mancanze d’acqua nel capoluogo di Capannoli.

I tecnici sono sul posto e si apprestano a eseguire l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 16, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA