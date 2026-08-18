Incidente in Fi-Pi-Li, tre auto coinvolte e due feriti. Strada chiusa tra Pontedera e Ponsacco

Incidente stradale nel pomeriggio sulla Fi-Pi-Li, tra Pontedera e Ponsacco, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha provocato la momentanea chiusura di entrambe le corsie di marcia.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 al chilometro 54,5, in direzione mare. Complessivamente erano sei le persone a bordo delle tre vetture coinvolte. Due i feriti, trasportati dal personale sanitario agli ospedali di Cisanello e Pontedera.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa, che ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e ha provveduto alla messa in sicurezza delle automobili coinvolte.

Sono intervenuti anche gli operatori del 118, la Polizia Stradale e AVR, impegnati nella gestione dell'incidente e nel ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

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