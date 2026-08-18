Scoperta maxi frode a Grosseto nel settore del bonus 110%

A Grosseto la Guardia di finanza ha scoperto una presunta maxi frode nel settore del Superbonus 110%. È stato eseguito un sequestro preventivo per oltre 36 milioni di euro, tra rapporti finanziari, immobili, autoveicoli e imbarcazioni, nei confronti di una società e del suo amministratore.

Tre le persone indagate: l’amministratore e due professionisti, in qualità di asseveratori. A vario titolo, vengono contestati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Alla società è contestata invece la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo le Fiamme gialle, i tre sarebbero coinvolti in un’“ingente truffa” ai danni dello Stato. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Grosseto su richiesta della Procura. L’indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria è partita da una verifica fiscale nei confronti di un “general contractor”, dalla quale sarebbe emersa la fittizia maturazione di oltre 40 milioni di euro di crediti d’imposta legati al Superbonus.

La società, che in pochi anni avrebbe portato il proprio fatturato oltre i 100 milioni di euro, avrebbe stipulato contratti per lavori di ristrutturazione con 345 condomini, affidandone poi l’esecuzione a ditte subappaltatrici a prezzi, secondo gli investigatori, “notevolmente ribassati”.

Per aumentare le agevolazioni fiscali, inoltre, i costi dei lavori sarebbero stati gonfiati includendo spese non direttamente riconducibili agli interventi e quindi non agevolabili. Attraverso lo “sconto in fattura” sarebbero così stati generati crediti fiscali “inesistenti”, poi ceduti a due operatori finanziari per oltre 36 milioni di euro, in parte utilizzati anche per compensare debiti erariali.

Tra le irregolarità contestate figurano materiali mai consegnati, lavori non eseguiti e interventi falsamente asseverati come completati.