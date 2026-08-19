È morto Massimiliano Montefameglio, giornalista e regista viareggino: aveva 52 anni

È morto a 52 anni Massimiliano Montefameglio, giornalista professionista, regista, documentarista e operatore televisivo. Viareggino, era ricoverato all'ospedale Versilia dopo una malattia.

Nel corso della sua carriera ha lavorato per diverse realtà televisive toscane, tra cui Reteversilia, Noi Tv e Tv Prato, maturando anche esperienze in Rai come videomaker per produzioni destinate ai Tg e a canali e piattaforme come Alice, Marcopolo, 5e5net e Corriere Tv.

Montefameglio era inoltre impegnato nella promozione culturale e nell’organizzazione di eventi insieme al fratello Alessandro e alla madre Franca. Tra i progetti a cui aveva contribuito figura Sophia - La filosofia in festa, manifestazione ideata a Pietrasanta che negli anni aveva ottenuto un significativo riscontro di pubblico.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dell'informazione, della cultura e della televisione. Montefameglio lascia i genitori, Gianni e Franca, e il fratello Alessandro.

La salma è stata trasferita nelle sale del commiato della Misericordia, nel quartiere Marco Polo di Viareggio.