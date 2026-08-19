Tittia migliora dopo la caduta ma rimane ricoverato per accertamenti

Cronaca Siena
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Sono in miglioramento le condizioni di Tittia, il fantino Giovanni Atzeni che ha vinto il Palio di Siena col Nicchio su Anda e Bola. Deve rimanere ricoverato in osservazione all'ospedale di Siena Santa Maria alle Scotte. Era caduto dopo uno scontro con un contradaiolo subito dopo la vittoria.

Dall'ospedale rassicurano sulle condizioni di Tittia, che ha trascorso una "notte tranquilla", ma deve restare ricoverato per gli accertamenti necessari almeno altre 24 ore. Nella caduta ha riportato un trauma cranico pochi metri dopo aver conseguito la sua 13/a vittoria in piazza del Campo.

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