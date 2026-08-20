Allerta meteo: a Bagno a Ripoli chiusi parchi, giardini e cimiteri. Annullato il mercato di Grassina

La Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali forti, con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, valida anche per il territorio comunale di Bagno a Ripoli, dalle ore 22.00 di stasera giovedì 20 agosto fino alle ore 18.00 di domani venerdì 21 agosto.

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha firmato un’ordinanza che per tutta la durata dell’allerta (al momento dalle 22 di oggi alle 18 di domani) dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici e la chiusura di tutti i cimiteri. Chiusi anche i chioschi nei giardini pubblici e non potranno essere svolte manifestazioni all’aperto sia pubbliche che private.

A causa dell'allerta viene inoltre annullato il mercato settimanale del venerdì a Grassina.

E' stata inoltre disposta la chiusura degli impianti sportivi sia pubblici che privati. Il Comune raccomanda a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti se non strettamente necessari durante le ore dell’allerta, di non sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette ad allagamenti.

I temporali potranno essere associati a raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini: si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi, in prossimità di tensostrutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici, e più in generale evitare le attività all’aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.

Si invitano tutti i cittadini a seguire gli aggiornamenti diffusi dal Comune e dalle autorità competenti.

"Anche stavolta - afferma il sindaco Pignotti - abbiamo intensificato gli interventi di pulizia di imbocchi, caditoie e pozzetti, un’attività che viene svolta con continuità durante tutto l’anno e che in queste ore è stata ulteriormente rafforzata per ridurre il più possibile i rischi. Continueremo a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, il coordinamento di Protezione civile è già pienamente operativo".

Per i cittadini della zona di Ponte a Ema, saranno inoltre aperti il parcheggio in fondo al cimitero e quello della Coop, così da offrire due aree dove poter lasciare le auto in maggiore sicurezza durante il periodo dell’allerta.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

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