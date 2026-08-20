Lavoratore morto in A1, i sindacati annunciano lo sciopero del settore edile

Cronaca Toscana
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La mobilitazione arriva dopo l’ennesimo grave incidente sul lavoro, costato la vita a un lavoratore di origine egiziana in un cantiere dell’A1

Fillea Cgil, Filca Cisl e FenealUil della provincia di Firenze proclamano per venerdì 21 agosto 2026 uno sciopero provinciale dell’intero settore edile, che interesserà l’ultima ora di ogni turno di lavoro.

La mobilitazione arriva dopo l’ennesimo grave incidente sul lavoro, costato la vita a un lavoratore di origine egiziana in un cantiere dell’A1. "Una situazione non più accettabile, che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora", si legge in una nota.

Con lo sciopero, le organizzazioni sindacali chiedono "più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme sulla sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non si tocca".

Fillea Cgil, Filca Cisl e FenealUil della provincia di Firenze

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