Maltempo in Toscana, caos sulla Fi-Pi-Li: alberi e rami sulla carreggiata

Pioggia intensa e forti raffiche di vento hanno colpito anche la Fi-Pi-Li, dove alcuni automobilisti del gruppo Facebook 'I Dannati della Fi-Pi-Li' segnalano la presenza di alberi e rami caduti sulla carreggiata. In un video condiviso da un utente si vede un'auto procedere facendo lo 'slalom' tra i rami sparsi sulla strada, che ostacolano parzialmente il transito dei veicoli.

Il tratto maggiormente interessato sembrerebbe essere quello compreso tra gli svincoli di Pontedera-Ponsacco e Vicarello, in direzione mare. Segnalazioni di acqua e rami sulla carreggiata sono arrivate anche nei pressi dello svincolo di Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare.

Problemi sono stati segnalati inoltre in altri tratti dell'arteria, con ripercussioni sul traffico.

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