Maltempo in Toscana, caos sulla Fi-Pi-Li: alberi e rami sulla carreggiata

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(Foto da gruppo Fb 'I Dannati della FiPiLi')

Pioggia intensa e forti raffiche di vento sulla superstrada. Disagi tra Pontedera, Cascina e Vicarello, in direzione mare

Pioggia intensa e forti raffiche di vento hanno colpito anche la Fi-Pi-Li, dove alcuni automobilisti del gruppo Facebook 'I Dannati della Fi-Pi-Li' segnalano la presenza di alberi e rami caduti sulla carreggiata. In un video condiviso da un utente si vede un'auto procedere facendo lo 'slalom' tra i rami sparsi sulla strada, che ostacolano parzialmente il transito dei veicoli.

Il tratto maggiormente interessato sembrerebbe essere quello compreso tra gli svincoli di Pontedera-Ponsacco e Vicarello, in direzione mare. Segnalazioni di acqua e rami sulla carreggiata sono arrivate anche nei pressi dello svincolo di Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare.

Problemi sono stati segnalati inoltre in altri tratti dell'arteria, con ripercussioni sul traffico.

Notizie correlate

Toscana
Sanità
20 Agosto 2026

West Nile, trovata una cornacchia infettata nel Fiorentino: l'invito dell'Asl alla prevenzione

Rafforzare le misure di sorveglianza e prevenzione contro il West Nile Virus, intensificare la rimozione dei focolai larvali, valutare interventi mirati contro le zanzare adulte nelle aree più sensibili, potenziare l'informazione ai cittadini ed alle strutture sanitarie. Le [...]

Toscana
Cronaca
20 Agosto 2026

Lavoratore morto in A1, i sindacati annunciano lo sciopero del settore edile

Fillea Cgil, Filca Cisl e FenealUil della provincia di Firenze proclamano per venerdì 21 agosto 2026 uno sciopero provinciale dell’intero settore edile, che interesserà l’ultima ora di ogni turno di [...]

Toscana
Attualità
20 Agosto 2026
Maltempo in Toscana

Temporali forti in estensione a tutta la Toscana, allerta arancione fino a venerdì 21 agosto

Peggiorano le condizioni del tempo con pioggia e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, sulle zone di nord ovest della Toscana. Nella giornata di [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina