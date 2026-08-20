Maltempo in Toscana: alberi caduti e vento fino a 110 Km/h. Gli aggiornamenti

Il maltempo è arrivato sulla Toscana nella serata di oggi, come previsto, con temporali intensi, forti raffiche di vento e numerose fulminazioni. La perturbazione, proveniente da nord-ovest, ha interessato inizialmente soprattutto la fascia costiera e le province settentrionali, provocando allagamenti, caduta di alberi e rami e disagi alla circolazione. Il Lamma ha registrato raffiche prossime ai 110 chilometri orari a Bocca d'Arno e 26 millimetri di pioggia caduti in appena 15 minuti a Coltano, nel Pisano.

I fenomeni temporaleschi hanno interessato in particolare Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia e Prato, mentre il fronte si è progressivamente spostato verso l'interno. La situazione è risultata particolarmente complessa sulla rete stradale, dove la pioggia intensa e il vento hanno ridotto la visibilità e reso difficoltosi gli spostamenti.

Crolla il muro dello stadio a Pescia

A Pescia è crollato parte del muro dello stadio.

Disagi sulla Fi-Pi-Li

Diversi automobilisti hanno segnalato sui social la presenza di rami e alberi sulla carreggiata in Fi-Pi-Li, con particolare criticità nel tratto compreso tra Pontedera-Ponsacco e Vicarello, in direzione mare. (leggi qui)

Alberi caduti in Luinigiana e nel Livornese

Il maltempo ha provocato disagi anche fuori dalla superstrada: sono stati segnalati alberi caduti in Lunigiana e allagamenti nell'area livornese, mentre il fronte temporalesco ha continuato a interessare il Pisano e la costa centro-settentrionale.

Disagi nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio

Anche l'Empolese Valdelsa e il Cuoio sono stati colpiti dal fronte temporalesco, con alberi caduti e problemi alla viabilità. (leggi qui)