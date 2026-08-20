Maltempo, l’Empolese Valdelsa si prepara ai temporali: "Limitare gli spostamenti"

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Toscana ha emesso un avviso di criticità meteo per i Comuni dell’Empolese Valdelsa nei giorni 20 e 21 agosto 2026, a causa di un quadro atmosferico in spiccato peggioramento. L'evoluzione meteo prevede una prima fase dalle prime ore della notte in rapido movimento dalla costa toscana verso l'area dell'Empolese Valdelsa.

Dalle ore 8,00 di venerdì 21 agosto ci sarà una fase che interesserà tutto il territorio metropolitano, con temporali importanti. Si attendono raffiche di vento fino a 80/90 km/h e precipitazioni concentrate dalla forte intensità e con cumulati stimati in 60/80 mm/h. Tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa hanno aperto i COC e seguiranno in modalità Nowcasting l'evoluzione della perturbazione. Si raccomanda alla cittadinanza di:

-Limitare gli spostamenti in auto o a piedi solo ai casi di effettiva necessità durante i momenti di pioggia e vento intensi;

-Non sostare in parchi e giardini;

-Evitare categoricamente di sostare in prossimità di corsi d'acqua, argini, sottopassi, seminterrati o locali interrati;

-Prestare estrema attenzione alla guida per la ridotta visibilità, il rischio di acquaplaning e possibili ostacoli sulla carreggiata causati dalle fortissime raffiche di vento;

-Assicurare o rimuovere da balconi e giardini oggetti che potrebbero volare via (vasi, gazebo, arredi da esterno).

Si richiede di prestare attenzione alle disposizioni dei singoli comuni per ordinanze specifiche legate all'evento in questione.

Per eventuali segnalazioni si ricorda il numero del CeSi dell'Empolese Valdelsa 335 6685863