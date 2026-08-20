Maltempo, nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio alberi caduti e disagi su strade

Si è abbattuto nella serata di oggi, come previsto, il maltempo sull'Empolese Valdelsa e nel Cuoio, con forti raffiche di vento che hanno abbattuto alcuni alberi in diversi comuni e provocato allagamenti diffusi sulle strade.

L'allerta era stata diramata nella giornata di oggi, con codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Attivati i CoC nei comuni dell'Unione.

Il maltempo torna a colpire il territorio dopo l'ultima forte ondata, che aveva provocato numerosi danni e la caduta di alberi. Segnalati disagi in tutta la Toscana, con alberi caduti anche sulla carreggiata della FiPiLi.

Maltempo Empolese Valdelsa e Cuoio

A seguito del passaggio del fronte temporalesco si segnalano in particolare diversi alberi caduti. A San Miniato risultano interrotte via Aldo Moro e via Castelvecchio, la strada che dal Molino va a Cigoli, a causa di alberi caduti, e si segnala una pianta caduta anche in via Sforza.

Nel centro di Empoli, in via Ridolfi, alle porte di Piazza del Popolo, i vigili del fuoco sono intervenuti su un tetto che sarebbe stato danneggiato dal forte vento. Un grosso albero è caduto invece sulla Tosco Romagnola SS67, poco prima del ponticino sull'Orme. Il Comune di Empoli ha emesso un’ordinanza del Sindaco che dispone il divieto dalle 22 del 20 agosto 2026 alle 18 del 21 agosto 2026 di attività all’aperto in parchi e giardini pubblici. È vietata qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici del territorio comunale di Empoli, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili e i gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi pubblici devono garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza.

A Vinci è invece caduto un albero in via Sanzio, sul territorio stanno intervenendo le squadre del Comune e della Vab per monitorare la situazione. Anche il Comune di Vinci con un'ordinanza ha disposto la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici dalle 22 di giovedì 22 agosto alle 18 di venerdì 21 agosto (e comunque fino alla conclusione dell'allerta meteo), nonché il divieto di qualunque attività all’aperto nei giardini e nei parchi pubblici del territorio comunale di Vinci, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili; per gli stessi motivi e nello stesso periodo, la seconda ordinanza dispone la chiusura dei cimiteri comunali.

Interventi in corso del sistema di Protezione Civile della Toscana per alcuni alberi caduti a causa del forte vento con raffiche a 103km/h registrate a Montespertoli.

A Fucecchio il personale del comune è intervenuto su alcuni rami e frasche cadute, di cui una già tolta lungo la strada provinciale SP11 a Ponte a Cappiano, che risulta adesso sgombra e libera.

Nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio il fronte temporalesco si è abbattuto sul territorio intorno alle ore 21.

Pisano

Il forte temporale ha attraversato anche il Pisano. Caduti alcuni rami e segnalati alcuni cantieri divelti in alcune zone maggiormente colpite di Pontedera. Le squadre operative sono sul territorio per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza della circolazione. Chiuso temporaneamente il sottopasso di via Maremmana.

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