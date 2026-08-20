Premio Boccaccio a San Gimignano: la nuova rassegna prende il via con Cavazzoni e Nencini

Entrerà nel vivo lunedì 24 agosto la nuova rassegna promossa dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio in collaborazione con il Comune di San Gimignano, nata per accompagnare il pubblico verso la XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio.

Per la prima volta il Premio amplia il proprio programma oltre Certaldo, dando vita a un percorso culturale che unisce due territori all’insegna della figura di Giovanni Boccaccio e che porta la letteratura contemporanea nel cuore di Piazza Duomo, trasformata per l'occasione in un salotto letterario all'aperto.

La giornata inaugurale proporrà due appuntamenti.

Alle ore 18 sarà ospite Ermanno Cavazzoni, tra gli scrittori più originali della narrativa italiana contemporanea, autore di opere che hanno influenzato profondamente la letteratura italiana degli ultimi decenni.

Cavazzoni presenterà Storia di un'amicizia, un libro che racconta il lungo rapporto umano e intellettuale con uno dei maggiori scrittori del secondo Novecento: Gianni Celati. Più che una biografia, il volume è il racconto di un'amicizia, di una stagione culturale irripetibile e di un modo libero, ironico e autentico di vivere la letteratura.

A dialogare con le parole del libro saranno gli interventi musicali di Vincenzo Vasi, musicista e compositore tra i più originali del panorama italiano, che contribuirà a rendere la serata un'esperienza capace di intrecciare racconto e musica.

Alle ore 21 la rassegna proseguirà con Riccardo Nencini, che presenterà il volume Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci. Il libro ripercorre la vicenda umana e professionale della grande giornalista fiorentina attraverso ricordi personali, documenti e materiali inediti, restituendo il ritratto di una protagonista del Novecento: dalla Resistenza ai reportage di guerra, fino agli anni in cui la sua voce ha segnato il dibattito culturale e politico italiano.

L'incontro sarà arricchito dalla partecipazione di fratel Emiliano Biadene, Responsabile pro tempore della Comunità monastica a Cellole, e dalle letture di Teatroalverso, che accompagneranno il pubblico attraverso alcuni dei passaggi più significativi dell'opera.

La rassegna proseguirà martedì 25 agosto con il terzo appuntamento, che vedrà protagonista Agnese Pini con il suo memoir La verità è un fuoco.

Tutti gli incontri si terranno in Piazza Duomo a San Gimignano.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata al numero 327 5960053.

Fonte: Ufficio stampa

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