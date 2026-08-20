Tagliata una croce a Figline, il sindaco: "Condanniamo il gesto"

Una croce in una strada di campagna a Figline e Incisa è stata tagliata, alla base è stato messo un cartello con scritto: "Non si taglia un albero per una croce”.

“Quello che è accaduto alla croce al bivio del Cesto è un gesto inqualificabile, che condanniamo con fermezza e che non può essere derubricato a semplice bravata - afferma il Sindaco di Figline e Incisa Valdarno, David Ermini. - La Polizia Locale sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari per individuare il responsabile o i responsabili e per capire la natura di quanto accaduto. Vogliamo comprendere se siamo di fronte ad un atto vandalico o se dietro questo gesto ci sia qualcosa di ancora più grave, alla luce dei caratteri utilizzati nella scritta, che richiamano ad una pagina drammatica della nostra storia che non dobbiamo mai dimenticare.

Ci tengo inoltre a chiarire un aspetto. Dagli uffici del Comune mi riferiscono che la pianta che si trovava dietro alla croce non è stata tagliata per fare spazio all’installazione della croce stessa. Si trattava di una pianta cresciuta spontaneamente, che si era sviluppata piegandosi verso la sede stradale e che, crescendo ulteriormente, avrebbe potuto invadere la carreggiata e rappresentare un potenziale pericolo. Per questo è stato deciso di rimuoverla, senza alcun legame con la collocazione della croce. In ogni caso, l’Amministrazione comunale provvederà a rimettere la croce esattamente dove era stata collocata appena una settimana fa. È un gesto semplice, ma importante: non sarà certo un atto vandalico ad impedirci di prenderci cura dei nostri luoghi e dei simboli che fanno parte della nostra comunità”

Fonte: Ufficio Stampa