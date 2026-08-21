Agnese Pini chiude la rassegna 'Il Premio Letterario Boccaccio a San Gimignano': ultimo appuntamento prima della 45esima edizione

Si conclude martedì 25 agosto la rassegna letteraria promossa dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio in collaborazione con il Comune di San Gimignano, nata per accompagnare il pubblico verso la XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio.

Dopo gli incontri con Riccardo Nencini ed Ermanno Cavazzoni, sarà Agnese Pini a chiudere il programma con la presentazione del suo libro La verità è un fuoco, in programma alle ore 21 in Piazza Duomo.

Nel suo memoir, Agnese Pini ripercorre una vicenda profondamente personale che prende avvio dalla scoperta, avvenuta durante l'adolescenza, che il padre era stato sacerdote prima di scegliere una nuova vita accanto alla famiglia. Da quella rivelazione nasce un'indagine intima e rigorosa sulla memoria, sull'identità e sulle scelte che segnano un'esistenza, trasformando una storia familiare in una riflessione capace di parlare a tutti.

L'incontro sarà accompagnato dalle letture di Teatroalverso, che daranno voce ad alcuni dei passaggi più significativi del volume, contribuendo a creare un dialogo tra narrazione, interpretazione e pubblico.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata al numero 327 5960053.

Agnese Pini, giornalista e direttrice editoriale del gruppo QN – Quotidiano Nazionale, è una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano. Prima donna a dirigere La Nazione nei suoi oltre centosessant'anni di storia, ha affiancato all'attività giornalistica un apprezzato percorso editoriale.

L'appuntamento con l'autrice rappresenta anche un ideale passaggio di testimone verso il fine settimana conclusivo del Premio Letterario Giovanni Boccaccio. La giornalista, infatti, fa parte della giuria del Premio, che quest'anno ha assegnato i riconoscimenti a Rosa Montero per la Letteratura, Francesco Costa per il Giornalismo e Julio Velasco per l'Etica della Comunicazione.

I tre vincitori saranno protagonisti della cerimonia di premiazione, in programma sabato 12 settembre al Teatro Giovanni Boccaccio di Certaldo, dove riceveranno il prestigioso riconoscimento.

La cerimonia sarà il momento centrale di un intero fine settimana dedicato ai libri, alla cultura e al confronto, con incontri, presentazioni e appuntamenti aperti al pubblico.

Il programma completo della XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio sarà presto disponibile su www.premioletterarioboccaccio.it.

Fonte: Premio Letterario Boccaccio - Ufficio Stampa