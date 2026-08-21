Imprevista interruzione idrica nel comune di Santa Maria a Monte

In riferimento al guasto sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, verificatosi nella mattina di oggi, martedì 18 agosto, Acque comunica che l’intervento di riparazione da parte dei tecnici è ancora in corso e non si concluderà prima della tarda serata. Per questo motivo, proseguono le mancanze d’acqua a Montecalvoli, Cinque Case, San Donato e lungo il tratto di via Lungomonte compreso nel comune di Santa Maria a Monte.

Il ripristino del regolare servizio, che avverrà in modo graduale, è al momento posticipato alle ore 20, e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Per limitare i disagi alle utenze coinvolte, rimane a disposizione il punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite l’autobotte posizionata in via della Repubblica, nei pressi del ponte sul canale Usciana.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa