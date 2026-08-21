Interventi sociali per disabili e adolescenti in Alta Val d'Elsa , grazie al contributo di Fondazione MPS

In Alta Val d'Elsa, sono due i progetti finanziati dalla Fondazione MPS che supportano, rispettivamente, disabilità gravi e adolescenti per le annualità 2025, 2026 e 2027.

Il primo sostiene l’accesso a un presidio essenziale per il mantenimento delle abilità residue, la prevenzione dell'isolamento e il sostegno educativo, quale è il Centro diurno "L'Impronta" di Colle Val d’Elsa. Grazie a FMPS infatti sono stati coperti i costi per il trasporto sociale, qualificato e specializzato, dei beneficiari, da e verso il centro. Nel 2025, il progetto ha coinvolto fino a 18 persone con disabilità grave dai 18 ai 64 anni.

Con il contributo di FMPS è possibile supportare in maniera significativa anche il servizio di Educativa di strada per giovani e adolescenti di Poggibonsi e Colle Val d'Elsa. È un servizio educativo che si rivolge a ragazze e ragazzi e che si svolge direttamente nei loro luoghi di vita e aggregazione. La sua peculiarità è il metodo di ingaggio usato dagli educatori: frequentando e percorrendo le strade e le piazze, riescono ad approcciare in maniera attiva i giovani. Questo servizio poi si può declinare in ulteriori possibili attività.

Per tutto il 2025, un'equipe di due operatori coordinati da uno psicologo e coordinatore scientifico hanno garantito uscite in orario pomeridiano per due volte a settimana. Sono stati contattati almeno una volta dagli operatori del progetto: 73 ragazzi nel Comune di Poggibonsi e 85 nel Comune di Colle val d'Elsa. Nell’annata, è proseguita inoltre la collaborazione con educatori e assistenti del servizio sociale, che consente di monitorare in maniera costante la situazione di alcuni minori in carico al servizio e considerati a forte rischio.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa

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