Vari episodi di furti di rame nell’Empolese, i Carabinieri: "Denunciate sempre"

È stato intensificato il controllo del territorio nell’Empolese per contrastare il fenomeno dei furti di rame, che nelle ultime settimane ha interessato sia strutture pubbliche sia private. I colpi hanno provocato perdite economiche e, in alcuni casi, danni strutturali, considerato il largo impiego del rame negli impianti e nelle infrastrutture.

I Carabinieri hanno predisposto servizi di pattugliamento mirati e attività investigative che hanno consentito, in alcuni casi, di individuare gli autori dei furti, fermati nell’immediatezza dei fatti oppure identificati al termine delle indagini.

A ostacolare l'azione dell'autorità giudiziaria è però, in alcuni episodi, la mancata presentazione della querela da parte delle vittime. In assenza della condizione di procedibilità prevista dalla legge, infatti, il procedimento penale non può proseguire, anche quando gli investigatori siano riusciti a identificare i presunti responsabili.

Per questo l’Arma dei Carabinieri rivolge un appello alla cittadinanza a segnalare tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta e, soprattutto, a recarsi presso una Stazione dei Carabinieri per formalizzare la querela dopo aver subito un furto.

"Presentare formale denuncia non è un mero passaggio burocratico, ma l'unico strumento legale che consente di perseguire i responsabili e garantire la sicurezza della comunità", sottolineano i Carabinieri, invitando i cittadini a collaborare attivamente per contrastare i furti di rame nel comprensorio empolese