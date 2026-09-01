A Castelfiorentino due weekend con lo 'Sbaracco'

L’estate si avvia alla conclusione, ed è giunto pertanto il momento per i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Castelfiorentino di liquidare le rimanenze offrendole al pubblico a prezzi davvero vantaggiosi. Per questo Venerdì 4 e sabato 5 settembre (replica 11 e 12 settembre) appuntamento in centro a Castelfiorentino per “Lo Sbaracco”, durante la quale i commercianti assumeranno la veste insolita di ambulanti organizzando decine di banchi di fronte ai loro negozi, esponendo tanti articoli di marca e di qualità a prezzi di saldo “super”.

Un carosello di occasioni da non perdere, che per quattro giorni trasformerà il centro storico basso di Castelfiorentino in un piccolo bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente tra i banchi per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, o magari confezionare un piccolo regalo, un pensiero per una ricorrenza speciale. Oltre che sui banchi, sarà possibile trovare l’articolo giusto (ovviamente scontato) anche all’interno dei negozi stessi.

Organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentino, lo “Sbaracco” osserverà lo stesso orario di apertura dei negozi: 9-13 e 16-20.

Lo sbaracco sarà ripetuto, quindi, nel successivo fine settimana (venerdì 11 e sabato 12 settembre).

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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