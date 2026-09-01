In partenza la nuova stagione di corsi Uisp nell'Empolese Valdelsa

Da lunedì 14 settembre tutto il programma dei corsi Uisp riprenderà regolarmente con una proposta sempre più ampia e variegata. Bambini e bambine, giovani, adulti potranno rimettersi in moto nelle strutture sparse sul territorio Empolese Valdelsa grazie ai nostri operatori esperti. Già dalla metà di settembre riparte tutta l’attività all’interno di palasport, palestre, circoli e associazioni con un’offerta che punta ad essere più capillare possibile, senza aumentare i costi per atleti e atlete.

Per i più piccoli saranno a disposizione due proposte: “Crescere in movimento” e “A tutto sport”. La prima è un’attività ludico-motoria pensata per la fascia di età 3-5 anni. La seconda, invece, è rivolta ai bambini di età compresa tra 5 e 8 anni e prevede lo svolgimento di diverse discipline sportive. Entrambi i corsi si terranno il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18 al PalAramini.

Per quanto riguarda il fitness saranno attivati ben sette corsi di Pilates: cinque al PalAramini, uno nei locali della Misericordia di Capraia e uno alla Casa del Popolo di Avane con possibilità di scegliere giorni e orari migliori. Confermato il corso di FitGag, così come quello di Fitness in Cammino: entrambi al PalAramini in orario serale. Un corso anche di Aerobica Slim Fast, anch’esso al PalAramini, dalle 20.30 alle 21.30.

Sempre più ricco il palinsesto dei corsi Afa. L’attività fisica adattata, studiata per rimanere in movimento e tenersi in forma a qualsiasi età, verrà svolta in sei comuni del circondario. Fittissimo l’elenco dei luoghi dove sarà possibile svolgere le lezioni: 27 tra palasport, palestre, circoli, sedi associative. Ben quindici a Empoli, dove oltre al PalAramini si terranno corsi alla palestra della scuola media Busoni, nei circoli Arci di Casenuove, Marcignana, Ponte a Elsa, Pozzale, Monterappoli, Sant’Andrea, Santa Maria, Pagnana, Villanuova e Avane, nella sede dell’Avis e in quella dell’Auser. Tre ciascuno a Cerreto (circoli Arci di Cerreto, Lazzeretto e Stabbia) e Vinci (circoli Arci Sovigliana, Spicchio e Vitolini). Due ciascuno a Capraia e Limite (Pubblica Assistenza di Limite e Misericordia di Capraia), Montelupo (circoli Arci Progresso Montelupo e Ambrogiana) e Montespertoli (Scuola elementare Montespertoli e circolo Arci Martignana).

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni è possibile consultare il nostro sito www.uisp.it/empoli oppure rivolgersi ai nostri uffici in via Basilicata 23, a Empoli.

Fonte: Uisp Empoli

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