Basket 3 vs 3, tre empolesi sono campioni italiani

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Tre ragazzi del Biancorosso Sesa sono campioni italiani di 3 contro 3 under 18. Si tratta di Marco Ancillotti, Alberto Chelini e Dario Corsi che prima hanno vinto la tappa toscana sul lungomare di Viareggio e poi si sono confermati nelle finali nazionali a Roseto degli Abruzzi. Per Alberto Chelini soddisfazione nella soddisfazione con il riconoscimento di mvp per entrambe le finali e premio ricevuto dalle mani di Jack Galanda.

Il cammino dei ragazzi biancorossi (sotto il nome squadra di "Lego Brick Team") a Viareggio è stato una vera e propria prova di forza contro le migliori realtà regionali dello streetbasket. Marco, Alberto e Dario hanno battuto Montemurlo, San Casciano, Montecatini Carrara e, nel match decisivo, Firenze. Il concentramento finale si è svolto poi a Roseto degli Abruzzi dove la musica non è cambiata. Delle dodici squadre (questa volta provenienti da tutta Italia) i tre empolesi hanno battuto tutte quante superando poi la compagine di casa in finale.

Un dettaglio molto significativo è che quella empolese era l'unica squadra del torneo composta interamente da ragazzi appartenenti allo stesso club d'origine (mentre molte altre formazioni erano "miste" o nate da collaborazioni estive).

Una bellissima soddisfazione per i tre giovani nati e cresciuti alla Lazzeri.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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