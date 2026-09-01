Terrore in autostrada: sotto l'effetto di droga, 32enne guida e fugge contromano

Cronaca Barberino di Mugello
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foto gonews.it

Per oltre quaranta minuti è stata inseguita in A1 e poi bloccata mentre stava guidando contromano. È successo tra la Toscana e l'Emilia Romagna lo scorso 20 agosto verso le 9.30, ma la notizia è stata diramata nelle ore scorse. Una 32enne di origini tedesche è stata denunciata.

L'allarme è scattato quando al 112 molte chiamate hanno segnalato un minivan con targa tedesca che viaggiava contromano e a forte velocità la carreggiata nord della Panoramica sull'A1.

Sei pattuglie, alcune di Firenze e altre di Pian Del Voglio, si sono dirette verso il mezzo e contestualmente è stata disposta la chiusura tecnica della Panoramica e della Direttissima tra Barberino di Mugello e Badia sulla Direttissima, e Roncobilaccio sulla Panoramica. C'era comunque molto traffico e il rischio di un impatto era alto.

Il veicolo è stato intercettato da una pattuglia ma la donna alla guida ha evitato la polizia e proseguitop la folle corsa. Alla diramazione di Barberino, ha di nuovo invertito la marcia evitando un altro alt e tagliando la strada al traffico sulle quattro corsie. Al casello di Barberino la 32enne ha ripreso la marcia verso Bologna, sempre inseguita, e ha provato ancora una volta una manovra: oltre quaranta minuti sono serviti per bloccarla.

La 32enne era in forte stato di agitazione e in ospedale a Borgo San Lorenzo, dove è stata portata poco dopo, è stato evidenziato uno stato intossicazione da cannabis. Per lei è scattata la denuncia per fuga pericolosa e per aver guidato sotto effetto di stupefacenti. Una modica quantità di marijuana trovata nel minivan è stata sequestrata.

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