Il 2026-27 è la stagione dei 60 anni dell'Abc

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È l’autunno del 1945, con la guerra ormai alle spalle, quando quattro giovani castellani danno vita, per gioco e per curiosità, alla prima partita di pallacanestro. E ancora non sanno che quel gioco, nato per divertimento, rappresenta l’inizio di una storia meravigliosa. Ma c’è un altro anno che segna in modo ancor più marcato la storia del sodalizio castellano: il 1966. È allora, infatti, che un gruppo di ex giocatori e qualche giovane dà vita ad una vera e propria realtà sportiva: l’Associazione Basket Castelfiorentino (ABC). Una realtà sportiva che oggi compie 60 anni.

Un compleanno che l’Abc Castelfiorentino festeggerà durante la stagione appena iniziata, rendendo omaggio agli artefici ed ai protagonisti di questo bellissimo percorso. Ma non solo. Per onorare una stagione diversa da tutte le altre, la società ha deciso infatti di realizzare anche un nuovo logo, che ci accompagnerà durante l’intero anno sportivo, nato per celebrare questa prestigiosa tappa della storia gialloblu.

“Un compleanno sentito ed importante – dichiara il presidente Renzo Tani -: 60 anni di attività sportiva e sociale fortemente radica sul territorio, portati avanti con passione ed impegno da tutti coloro che hanno indossato la maglia gialloblu. E proprio a chi, a vario titolo, ha scritto le tappe della nostra storia, vogliamo dedicare questa stagione così speciale, nella consapevolezza di avere oggi, ciascuno di noi, una grandissima responsabilità: portare avanti l’eredità che abbiamo ricevuto, e farlo con rispetto, passione, impegno ed abnegazione. Per quello che siamo, per la nostra storia e per chi, in quel lontano 1966, ha creduto in un sogno. Un sogno che oggi, tutti insieme, abbiamo il dovere di continuare ad alimentare”.

 

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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