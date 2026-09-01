Incendio nel Macrolotto a Prato, in fiamme un edificio industriale

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento Fi-Ovest, stanno intervenendo in supporto al Comando di Prato, con una squadra e un’autobotte per un incendio di un edificio industriale nel comune di Prato in Via San Leonardo da Porto Maurizio.
"Incendio in corso in un capannone in via San Leonardo da Porto Maurizio, nella zona del Macrolotto di Prato. Sul luogo stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e il sistema di Protezione Civile della Toscana per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area" scrivono sui profili social Eugenio Giani e Bernard Dika, postando anche un video del rogo.
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