Incontro Regione-Aidda: "Presto un osservatorio su donne e impresa"

La Regione vaglierà la proposta di istituire un osservatorio permanente per le donne imprenditrici in Toscana con l’obiettivo di sviluppare un confronto strutturato e continuo sui temi strategici per l’imprenditoria femminile: accesso al credito e finanza agevolata, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, digitalizzazione, internazionalizzazione, conciliazione vita-lavoro, welfare aziendale e passaggio generazionale. È quanto annunciato dal presidente Eugenio Giani al termine dell'incontro con Gabriella Ciabattini, presidente di AIDDA Toscana, che si è tenuto ieri a palazzo Sacrati Strozzi a Firenze.

"Sostenere l’imprenditoria femminile – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – è una delle strade più importanti per far crescere la nostra regione che conta oltre 90mila imprese guidate da donne. Vorrei coinvolgere attivamente nell'osservatorio gli assessori Cristina Manetti e Leonardo Marras, costituiremo insieme uno strumento permanente di ascolto, proposta e programmazione. Ringrazio la presidente Ciabattini e tutta AIDDA Toscana per la proposta e per l’impegno costante su questo fronte. L’osservatorio - ha concluso - sarà un laboratorio di buone pratiche per la crescita e la leadership femminile, e consentirà di passare dalle politiche di sostegno alla nascita delle imprese a quelle di consolidamento e aumento dimensionale”.

La delegazione toscana di AIDDA conta oggi 80 socie effettive e 21 socie sostenitrici, operanti in diversi settori: dall'agricoltura all'industria manifatturiera, dal terziario alla sanità, dalle libere professioni all'industria alimentare e metalmeccanica. Fondata il 30 maggio 1962, AIDDA Toscana è tra le realtà più storiche e prestigiose dell’associazionismo imprenditoriale femminile in Italia.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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